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Саратовская область обеспечена необходимым объемом товарных запасов

Новости
Саратовская область обеспечена необходимым объемом товарных запасов

По поручению губернатора области Валерия Радаева для стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка министерством экономического развития области, органами местного самоуправления проводится ежедневный мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли области.

По итогам мониторинга установлено, что объем товарных запасов, в том числе сахара, соли, круп, масла подсолнечного обеспечивает сложившийся потребительский спрос и полностью формируется в соответствии с нормативами. Все запасы пополняются регулярными поставками новых партий. Они формируются оптовым звеном, распределительными центрами сетевого ритейла, а также предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области.

Наиболее значительные запасы товаров сформированы в распределительном центре «Саратов» (сеть «Пятерочка»), ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит» - г. Энгельс), на площадях ООО «Резерв».

«Ситуация с обеспечением необходимых для комфортной жизнедеятельности граждан объемов товарных запасов находится на постоянном контроле Правительства области. Поставки товаров на полки магазинов полностью контролируется, сейчас они ведутся в увеличенных объемах. Поэтому призываю жителей области не создавать ажиотаж в отношении отдельных продуктов», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Обращения по поводу роста цен принимаются в УФАС по Саратовской области по тел. горячей линии: (8452)27-96-42, +79873689660; обращения по объему товарных запасов - в управлении потребительского рынка минэкономразвития области по тел.: (8452) 73-41-13, 27-14-49; в администрации МО «Город Саратов» по тел.: (8452) 26-30-15; 74-87-23.