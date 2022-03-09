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Состоялась презентация виртуальной экскурсии по Балашовскому драматическому театру

Новости
Состоялась презентация виртуальной экскурсии по Балашовскому драматическому театру

Презентация 3D-тура состоялась в формате театральной мастерской, в рамках которой гости мероприятия стали участниками мастер-классов по основам моделирования в Blender и работе со светодиодном экраном театра драмы.

Работа над виртуальной экскурсией велась в рамках соглашения о сотрудничестве в течение нескольких месяцев, над ней трудились юные разработчики направления «Виртуальная и дополненная реальность» под руководством своего педагога.

«Балашовский драматический театр - одно из старейших учреждений культуры Саратовской области, а сегодня ещё и один из главных культурных центров Прихопёрья. Мы старались создать проект, который позволит каждому желающему заглянуть в театр и его парк, осмотреть это пространство не в двухмерной плоскости, а с помощью четких панорамных фото 360», - поделилась воспитанница IT-CUBE.Балашов Елизавета Кузнецова.

Увидеть виртуальную экскурсию по Балашовскому драматическому театру можно на сайте it-cube64.ru по ссылке: https://it-cube64.ru/2022/03/04/3d-tur-po-balashovskomu-dramaticheskomu-teatru/ .

Напомним, центр цифрового образования детей IT-CUBE.Балашов создан в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. На протяжении всего учебного года ребята в возрасте от 7 до 18 лет осваивают перспективные «цифровые» профессии. В том числе, юные разработчики работают над созданием виртуальных экскурсий. В феврале этого года ребята презентовали 3D-тур по мастерским Балашовского техникума механизации сельского хозяйства.