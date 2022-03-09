Минздрав фиксирует тенденцию к снижению смертности в регионе с начала года

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Стоит отметить, что относительные показатели рассчитываются на тысячу населения. Это позволяет сравнить данные с другими субъектами России. Это более информативные величины, по сравнению с абсолютными показателями, на основе которых можно сделать выводы об основных процессах в регионе и прогнозы на будущее.В структуре заболеваемости населения преимущественно преобладают болезни системы кровообращения и новообразования, одновременно являющиеся ведущими причинами смертности. Также пандемия коронавируса COVID-19 и ассоциированные с ней причины стали одними из поводов для сокращения численности населения области.Для регионального минздрава основными приоритетами развития системы здравоохранения являются усиление работы, направленной на профилактику и лечение социально значимых заболеваний и активную пропаганду здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи с целью увеличения видов, объемов и качества медицинской помощи; укрепление кадрового потенциала учреждений здравоохранения области. Этому способствует реализация мероприятий региональных составляющих национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», программы модернизации первичного звена здравоохранения, государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».Обеспечено взаимодействие, преемственность и оперативная связь между учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, с профильными специалистами медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Саратовской области.Обеспечен контроль соблюдения схем маршрутизации и профильной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также за реализации программы лекарственного обеспечения больных данного профиля. На эти цели в прошлом году выделено 240,46 млн. рублей. Закуплена вся линейка лекарственных препаратов в соответствии с приказом Минздрава России.