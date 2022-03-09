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HH.ru проанализировала поведение мужчин и женщин на рынке труда

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала опросы соискателей за последние полгода и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда.

1. Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.

2. Благодаря переходу на удаленный формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.

3. Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.

4. Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.

5. Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий день женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).

6. 30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).

7. Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.