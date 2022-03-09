В список поставщиков социальных услуг области включены 97 организаций, в том числе 12 негосударственных

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На сегодняшний день в Реестр поставщиков социальных услуг области включены 97 организаций, в том числе 12 негосударственных, 10 из которых – социально ориентированные некоммерческие организации, 2 – коммерческие.Негосударственный сектор социального обслуживания в Саратовской области поступательно развивается. С 2017 по 2021 год количество получателей возросло более чем в 4,5 раза. В 2021 году количество оказанных социальных услуг негосударственными организациями в 6,6 раз превысило совокупный объем социальных услуг, оказанных данными организациями в 2018 и 2017 годах.Количество негосударственных организаций в Реестре ежегодно увеличивается. В декабре 2021 года в Реестр включено Общество с ограниченной ответственностью «Фонд РВЧ», которое приступит к оказанию социальных услуг населению с марта 2022 года.Наиболее востребованными услугами среди получателей социальных услуг являются психологическое и педагогическое консультирование, оздоровительные мероприятия, оказание бытовых услуг, срочная продуктовая помощь, обеспечение одеждой и т.д.В феврале 2022 года поставщиком социальных услуг автономной некоммерческой организацией по оказанию социальных услуг «Под Покровом» (г. Энгельс) была оказана гуманитарная помощь людям, вынужденно покинувших территорию Украины, в виде передачи средств санитарии и гигиены, в том числе подгузников для детей.