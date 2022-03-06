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Полковник Алексей Бернгард получил звезду Героя за выполнение задач на Украине Бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону
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Полковник Алексей Бернгард получил звезду Героя за выполнение задач на Украине Бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону

Новости
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Согласно открытым источникам, Алексей Бернгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского. Прошел путь от командира воздушно-десантной роты до командира бригады морской пехоты. Был в длительной командировке во время военной операции России в Сирии, а до этого боролся с террористами на Северном Кавказе. В 2018 году 810-я отдельная бригада морской пехоты под руководством Бернгарда стала единственной в своем роде — ей в мирное время было присвоено почетное наименование «гвардейская». Легендарная 810 - я бригада морской пехоты - воинская часть, над которой уже многие годы шефствует Саратовская область.

Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 марта, приводя примеры героизма российских военных в ходе специальной операции на Украине, подчеркнул, что бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.
"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира", - написал Кожемяко.

Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В прошлый четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

По сообщению ТАСС
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