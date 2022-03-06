Полковник Алексей Бернгард получил звезду Героя за выполнение задач на Украине Бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Согласно открытым источникам, Алексей Бернгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского. Прошел путь от командира воздушно-десантной роты до командира бригады морской пехоты. Был в длительной командировке во время военной операции России в Сирии, а до этого боролся с террористами на Северном Кавказе. В 2018 году 810-я отдельная бригада морской пехоты под руководством Бернгарда стала единственной в своем роде — ей в мирное время было присвоено почетное наименование «гвардейская». Легендарная 810 - я бригада морской пехоты - воинская часть, над которой уже многие годы шефствует Саратовская область.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 марта, приводя примеры героизма российских военных в ходе специальной операции на Украине, подчеркнул, что бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.
"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира", - написал Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В прошлый четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
По сообщению ТАСС
Согласно открытым источникам, Алексей Бернгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского. Прошел путь от командира воздушно-десантной роты до командира бригады морской пехоты. Был в длительной командировке во время военной операции России в Сирии, а до этого боролся с террористами на Северном Кавказе. В 2018 году 810-я отдельная бригада морской пехоты под руководством Бернгарда стала единственной в своем роде — ей в мирное время было присвоено почетное наименование «гвардейская». Легендарная 810 - я бригада морской пехоты - воинская часть, над которой уже многие годы шефствует Саратовская область.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 марта, приводя примеры героизма российских военных в ходе специальной операции на Украине, подчеркнул, что бойцы под командованием полковника Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.
"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира", - написал Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В прошлый четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
По сообщению ТАСС