В воскресенье на Театральной площади пройдет ярмарка «выходного дня»

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Жители и гости города смогут приобрести к праздничному столу овощи, картофель, рыбу, мясо и домашнюю птицу, молоко, молочные продукты, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед и другую продукцию местных сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.Напомним, вчера на заседании оперативного штаба по мониторингу всех сфер жизнедеятельности вице-губернатор – Председатель Правительства области Роман Бусаргин в числе прочих дал поручение проработать вопрос увеличения количества сельскохозяйственных ярмарок и их продолжительности.Сейчас рассматривается вопрос об организации ярмарочных площадок в районных центрах как в выходные дни, так и по пятницам.По вопросам работы торговых площадок можно обращаться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 (до 14.00) и в будние дни по телефону 50-70-17.