7 марта в регионе стартует продажа единых социальных проездных на апрель

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В этот день саратовские отделения почтовой связи будут работать по режиму субботы. Пункты продажи МУПП «СГЭТ» будут доступны по следующим адресам в Саратове: ул. Б. Казачья, 110 (Центр продажи) – с 7:00 до 19:00, пл. Орджоникидзе (диспетчерская троллейбуса № 15) с 8:00 до 17:00, ул. Советская/ул.Астраханская («Детский парк») – с 8:00 до 17:00, ул. Гвардейская, (6-я Дачная) – с 8:00 до 17:00, ул. Астраханская/ ул. Московская – с 8:00 до 17:00.Кроме того, 7 марта продолжат свою работу по установленному графику точки реализации ООО СПО «Спорт-Сервис» и ПлатежЦентра.8 марта – выходной день для всех пунктов продажи.Напомним, что 5 и 6 числа каждого месяца реализация единых социальных проездных билетов не осуществляется.Обращаем внимание льготников, что при посещении пунктов реализации проездных необходимо соблюдать меры личной безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.