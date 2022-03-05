С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие».

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К участию приглашаются учащиеся и воспитанники при поддержке педагогических работников образовательных организаций области.Этапы проведения конкурса:- прием заявок, регистрация участников с 1 по 31 марта;- экспертное рассмотрение представленных творческих работ, проводится с 1 по 11 апреля 2022 года.Требования к мультипликационным фильмам:- принимаются работы, выполненные в любой компьютерной технологии;- анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра с любого средства воспроизведения видео;- продолжительность мультфильма не менее 1 минуты, но не более 2 минут;- наличие титров и озвучки;- должны отображать космическую тему;- плагиат не допускается.Определение победителей конкурса осуществляется в следующих номинациях:- мультипликационный фильм в перекладной (плоскостной) технике.- мультипликационный фильм в объемной технике.- мультипликационный фильм в смешанной технике.- LEGO-анимация (с применением конструктора LEGO).Подведение итогов конкурса состоится 12 апреля, в День космонавтики.С Положением можно ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/i/PRVPmwRavHpmkw.