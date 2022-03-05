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С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие»

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С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие».

К участию приглашаются учащиеся и воспитанники при поддержке педагогических работников образовательных организаций области.

Этапы проведения конкурса:

- прием заявок, регистрация участников с 1 по 31 марта;

- экспертное рассмотрение представленных творческих работ, проводится с 1 по 11 апреля 2022 года.

Требования к мультипликационным фильмам:

- принимаются работы, выполненные в любой компьютерной технологии;

- анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра с любого средства воспроизведения видео;

- продолжительность мультфильма не менее 1 минуты, но не более 2 минут;

- наличие титров и озвучки;

- должны отображать космическую тему;

- плагиат не допускается.

Определение победителей конкурса осуществляется в следующих номинациях:

- мультипликационный фильм в перекладной (плоскостной) технике.

- мультипликационный фильм в объемной технике.

- мультипликационный фильм в смешанной технике.

- LEGO-анимация (с применением конструктора LEGO).

Подведение итогов конкурса состоится 12 апреля, в День космонавтики.

С Положением можно ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/i/PRVPmwRavHpmkw.