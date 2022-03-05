С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие»
С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие».
К участию приглашаются учащиеся и воспитанники при поддержке педагогических работников образовательных организаций области.
Этапы проведения конкурса:
- прием заявок, регистрация участников с 1 по 31 марта;
- экспертное рассмотрение представленных творческих работ, проводится с 1 по 11 апреля 2022 года.
Требования к мультипликационным фильмам:
- принимаются работы, выполненные в любой компьютерной технологии;
- анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра с любого средства воспроизведения видео;
- продолжительность мультфильма не менее 1 минуты, но не более 2 минут;
- наличие титров и озвучки;
- должны отображать космическую тему;
- плагиат не допускается.
Определение победителей конкурса осуществляется в следующих номинациях:
- мультипликационный фильм в перекладной (плоскостной) технике.
- мультипликационный фильм в объемной технике.
- мультипликационный фильм в смешанной технике.
- LEGO-анимация (с применением конструктора LEGO).
Подведение итогов конкурса состоится 12 апреля, в День космонавтики.
С Положением можно ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/i/PRVPmwRavHpmkw.