Виктор Григорьев: «Меня поражают наши деятели культуры!»

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«Меня поражает позиция некоторых деятелей нашей культуры. Такое ощущение, будто люди либо просто близоруки, либо совершенно не знают истории. Ведь, если посмотреть исторически на Россию, то это цепь освободительных войн, начиная, грубо говоря, с хазар, татаро-монголов, а дальше можно перечислять: Польша, Швеция, Франция, Германия, Англия, Турция… И у всех было одно желание – оторвать кусок послаще от России. И то, что происходит сейчас, в общем, - это производное того же самого», – приводит его цитату Инстаграм-аккаунт регионального министерства культуры.Саратовский деятель культуры напомнил, что Президент Владимир Путин за 20 лет с колен поднял разбитую, фактически разграбленную страну.Также он отметил, что России с народом Украины делить нечего, а вот «с этой оголтелой верхушкой, конечно, надо что-то делать». – Если бы не поддержка Штатов, я думаю, это случилось бы. Ну при таком раскладе, получается, что мы должны эту проблему решать. И решать кардинально. И чем раньше это сделается, тем лучше будет и для нас, и для украинцев».