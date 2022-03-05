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Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Открытие выставки в отреставрированном Вольском краеведческом музее - это значимое событие для региона»
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Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Открытие выставки в отреставрированном Вольском краеведческом музее - это значимое событие для региона»

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4 марта в отреставрированном отделе истории Вольского краеведческого музея состоялось торжественное открытие авторской выставки «Орудия труда и оружия человека эпохи камня и бронзы».

Представленные в витринах экспонаты - реплики (точные копии) ножей, кинжалов, стрел, гарпунов и другого вооружения древнего человека от эпохи неолита до эпохи ранней бронзы. Автор экспонатов - археолог, научный сотрудник музея Михаил Ким.

На торжественном мероприятии глава Вольского муниципального района Андрей Евгеньевич Татаринов поздравил присутствующих с открытием новой выставки, которая стала первой в обновленных залах отдела истории музея. Он отметил, что благодаря Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину, в 2021 году в здании проведены ремонтные работы, а в этом году появилась возможность создать современную музейную экспозицию. Отрадно, что эти события проходят в Год культурного наследия, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула важность сохранения историко-культурного наследия в Саратовской области. Открытие выставки в отреставрированном здании отдела истории - это большое и значимое событие не только для города, но и всей области. Наталия Юрьевна вручила автору выставки Благодарственное письмо Губернатора Саратовской области.

Автор выставки, археолог, научный сотрудник музея Михаил Ким, демонстрируя свои уникальные работы, рассказал присутствующим об эволюции вооружения людей с эпохи неолита до эпохи ранней бронзы.