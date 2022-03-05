Студенты саратовских колледжей провели предпраздничный концерт для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

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А для детей студенты устроили викторину с призами.«Мероприятие прошло просто замечательно. Я чувствую, что не только мы зарядили этих людей, но и они нас, потому что дети и взрослые, которые пришли к нам на концерт, очень сильно поддерживали нас, хлопали, с явным удовольствием принимали участие во всех конкурсах. Я рад был стать частичкой этого мероприятия, потому что очень хотелось подарить нашим гостям из ЛНР и ДНР праздник, вернуть их в беззаботное время и помочь им почувствовать себя как дома», - рассказал студент 3 курса саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений Сергей Тарасов.