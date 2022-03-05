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В министерстве экономического развития области прокомментировали итоги мониторинга цен на продовольственные товары

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В министерстве экономического развития области прокомментировали итоги мониторинга цен на продовольственные товары:

«По состоянию на 3 марта текущего года товарные запасы в объектах розничной торговли на территории области при умеренном спросе составили: на сыпучие продукты – крупу, сахар, муку – 40 дней торговли, по соли – 104 дня. При этом особым спросом в настоящее время пользуются крупы демократичного ценового сегмента, вследствие чего на полках остается более дорогая продукция. Возникающие перебои в поставках связаны с незначительным колебанием спроса и необходимостью изменения логистики сетевых операторов продовольственного рынка.

Так, по данным сети «Перекресток» на распределительном центре «Саратов» запасы гречневой крупы, в том числе низкого ценового сегмента, и сахара (в том числе в мешках по 5 кг) составляют 20-30 дней торговли и пополняются по мере необходимости. Завоз товара в магазины сети осуществляется ежедневно. Магазин «Победа» (по просп. Им. 50 лет Октября) является магазином-дискаунтером. 3 марта был проведен мониторинг обозначенного объекта торговли, в результате которого установлено, что в течение дня отмечался возросший спрос на крупы, а именно на гречневую крупу. По состоянию на сегодняшний день в наличии имеются крупы: перловая 2 видов, рис 2 видов, крупа пшеничная. Проблем с поставками нет, заявка на 4 марта сделана в увеличенном объеме и будет увеличиваться по необходимости. Что касается магазинов сети «Светофор», то их основная цель – обеспечение населения качественными товарами по самым низким в регионе ценам. В магазине имеется большой ассортимент туалетной бумаги разных производителей и разных форм упаковки. В целом, ситуация на региональном продовольственном рынке характеризуется как стабильная».