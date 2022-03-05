5 марта 2022 СУББОТА
Новости
17:00 | 05 марта
SuperJob: 8 Марта в этом году будут экономить на цветах, но не на подарках
16:10 | 05 марта
В воскресенье на Театральной площади пройдет ярмарка «выходного дня»
15:19 | 05 марта
Виктор Григорьев: «Меня поражают наши деятели культуры!»
14:25 | 05 марта
7 марта в регионе стартует продажа единых социальных проездных на апрель
13:28 | 05 марта
С 1 марта по 11 апреля Региональным центром допризывной подготовки молодежи проводится конкурс мультипликационных фильмов «Космическое путешествие»
12:32 | 05 марта
В Саратове прошел автопробег в поддержку Президента и Армии России
11:45 | 05 марта
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Открытие выставки в отреставрированном Вольском краеведческом музее - это значимое событие для региона»
10:49 | 05 марта
Студенты саратовских колледжей провели предпраздничный концерт для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
09:57 | 05 марта
В министерстве экономического развития области прокомментировали итоги мониторинга цен на продовольственные товары
09:00 | 05 марта
Открыты телеграм-каналы министерства промышленности и энергетики области и министерства здравоохранения области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Открыты телеграм-каналы министерства промышленности и энергетики области и министерства здравоохранения области

Новости
Открыты телеграм-каналы министерства промышленности и энергетики области и министерства здравоохранения области

Заработал телеграм-канал министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Теперь новости ведомства доступны по ссылке https://t.me/minprom64, аккаунт в Telegram - @minprom64. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Также создан официальный телеграм-канал министерства здравоохранения области. Присоединиться к нему можно по ссылке-приглашению t.me/minzdrav_saratov.

Здесь можно будет узнать самые актуальные и интересные новости о работе отрасли здравоохранения области, о достижениях региональной медицины и уникальных операциях, а также получить советы, как сохранить здоровье и многое другое.