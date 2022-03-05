Открыты телеграм-каналы министерства промышленности и энергетики области и министерства здравоохранения области

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Теперь новости ведомства доступны по ссылке https://t.me/minprom64, аккаунт в Telegram - @minprom64. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.Также создан официальный телеграм-канал министерства здравоохранения области. Присоединиться к нему можно по ссылке-приглашению t.me/minzdrav_saratov.Здесь можно будет узнать самые актуальные и интересные новости о работе отрасли здравоохранения области, о достижениях региональной медицины и уникальных операциях, а также получить советы, как сохранить здоровье и многое другое.