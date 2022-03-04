Саратовский подполковник авиации поддерживает российскую армию и Президента

просмотров: 94

«Вы исполняете историческую роль, освобождаете наше Отечество. Я сам, как подполковник авиации в запасе, скажу, что вы на правильном пути. И мы поддержим и вас, и нашего президента», - отметил он.Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации военных сил РФ на территории республик Донбасса согласно подписанным с ЛНР и ДНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Он заявил, что цель операции - защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима», и подчеркнул, что операция является «самозащитой от создаваемых угроз», а в планы России не входит оккупация украинских территорий.