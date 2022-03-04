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Свыше девятисот детей-сирот в области устроены на семейные формы воспитания в 2021 году

Новости
Свыше девятисот детей-сирот в области устроены на семейные формы воспитания в 2021 году

В 2021 году на семейные формы воспитания устроено 924 сироты, что превышает численность выявленных детей (580) на 25%. Также в минувшем году на 3,5% сократилась численность учтенных в области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 7264 до 7009 чел.).

Такие цифры были приведены на совещание со специалистами по опеке и попечительству муниципальных районов области, которое прошло 3 марта на базе Саратовского областного института развития образования.

Заместитель министра образования области Галина Калягина в своем выступлении отметила, что основной задачей органов опеки и попечительства остается сохранение кровной семьи для ребенка и профилактика социального сиротства, особое внимание стоит уделить работе с кровными родителями. Приоритетным направлением в работе органов опеки и попечительства остается устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания.

В 2021 году на 5,4% сократилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в региональном банке данных (с 534 до 505 детей). По итогам прошлого года на семейных формах воспитания находится 6497 таких ребят.

В ходе совещания подведены итоги деятельности органов опеки и попечительства за 2021 год, обозначены основные нарушения законодательства в сфере деятельности органов опеки и попечительства, рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия со службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В текущем году будет продолжена работа по профилактике социального сиротства, по обеспечению права ребенка жить в семье и сохранению кровной семьи. Также будет активизирована работа по обеспечению досуговой занятости детей, воспитывающихся в замещающих семьях и состоящих на всех видах профилактического учета.

По итогам совещания руководители и специалисты по опеке и попечительству Александрово-Гайского, Балаковского, Вольского, Марксовского, Питерского, Татищевского, Энгельского муниципальных районов области, поселка Михайловский, а также Волжского, Заводского, Ленинского районов города Саратова были награждены благодарностью министерства образования Саратовской области за преданность профессиональному долгу и добросовестный труд по защите прав и интересов детей.