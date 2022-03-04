4 марта 2022 ПЯТНИЦА
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11:00 | 04 марта
Елена Огурцова, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского: "В условиях санкций нужно продолжать жить, развиваться и, самое главное не паниковать"
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Елена Огурцова, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского: "В условиях санкций нужно продолжать жить, развиваться и, самое главное не паниковать"

Новости
Елена Огурцова, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского: "В условиях санкций нужно продолжать жить, развиваться и, самое главное не паниковать"

Как жить в условиях санкций? Советы дает кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского Елена Огурцова:

"Как жить в условиях санкций?

Во-первых, разумно. Необходимо опираться на значительный потенциал российской экономики, который далеко не весь используется. Санкции – это ограничения развития в коротком временном периоде. В то же время это мобилизация неиспользуемого потенциала, новые возможности по ускорению импортозамещения. Интеллектуальные ресурсы наравне с природными ресурсами - важное конкурентное преимущество российской экономики, что позволяет наладить собственное производство качественных аналогов тех товаров, которые оказались под санкциями. Адаптационные способности российской экономики высоки. 8 лет санкционного давления позволили выработать определенный иммунитет. Правительством России сделано много для поддержки отечественного товаропроизводителя. Программы импортозамещения реализуются в России еще с 2014 года. Значительная часть иностранной продукции в различных отраслях экономики уже замещена продукцией российского производства, а также стран Евразийского экономического союза. Выстроены алгоритмы ответов на возможные санкции.

Во-вторых, рационально. Необходимо проанализировать свой личный бюджет, пересмотреть структуру расходов, выявить ненужные (избыточные) расходы, по-новому выстроить систему приоритетов в личном потреблении, не поддаваться панике, не делать эмоциональных покупок, не поддаваться непрофессиональным советам «экспертов» в социальных сетях.

Что делать?

Продолжать жить, развиваться и, самое главное не паниковать.