В Саратовской области с 2018 года миграционная убыль снизилась в 2,7 раза

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По-прежнему, наиболее распространенными причинами миграции являлись смена места жительства по личным и семейным обстоятельствам, приобретение жилья в другом регионе, переезд в связи с учебой или работой.В этом году в Саратовской области продолжается реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С начала года в рамках программы прибыло 219 соотечественников, из них 148 человек трудоспособного возраста. В прошлом году в регион прибыло 2116 соотечественников и членов их семей, в том числе более 1,5 тысячи человек трудоспособного возраста.