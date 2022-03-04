Ваш аккаунт «заваливается» фейками о спецоперации на Украине – кто в этом виноват?
Ваш аккаунт «заваливается» фейками о спецоперации на Украине – кто в этом виноват?
Ответ на вопрос попытались найти специалисты медиахолдинга Readovka
«Последние несколько дней российские пользователи соцсетей столкнулись с психологическим террором — листая ленту Instagram или смотря видео на YouTube с экранов смарфтонов и гаджетов им начинают показывать «расчлененку», труппы российских военных и сомнительные сообщения про операцию российских войск на Украине», - сообщается в телеграм-канале издания
Кто автор такой «рекламы» и что они хотят добиться?
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