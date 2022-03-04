Саратовская область профинансирует предложенные жителями проекты
В 2022 году муниципальными образованиями области подготовлено 235 заявок на софинансирование инициативных проектов граждан из областного бюджета. Общая стоимость проектов составляет около 350 млн рублей. Региональную поддержку получат лучшие проекты, предложенные жителями, которые будут определены по результатам конкурса.
Проекты оцениваются межведомственной конкурсной комиссией по нескольким критериям – активность жителей в подготовке проекта и его социальная значимость, степень финансового, трудового либо имущественного участия в его реализации социально ответственного бизнеса и граждан и другие.
В прошлом году с учетом обращений органов местного самоуправления региональное Правительство приняло решение увеличить предельный размер областной субсидии для муниципальных образований с численностью населения не более 20 тыс. человек с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Муниципальные образования с численностью свыше 20 тысяч могут получить субсидию до 2 млн рублей, а крупнее 50 тыс. человек – до 3 млн рублей.
Ранее в интересах жителей муниципалитеты области получили возможность представлять на конкурс более одного проекта, по числу преобразованных в предыдущие годы путем объединения поселений. К примеру, в 2021 году по шесть конкурсных заявок поступило от Александрово-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муниципального района и Натальинского муниципального образования Балаковского района. Всего данным правом воспользовались семь городских и сельских поселений. В текущем году количество муниципальных образований, подавших более одной заявки, увеличилось до 12.
«За пять лет на территории городских и сельских поселений региона реализовано свыше 500 проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан, общей стоимостью 554 млн рублей, из которых 374 млн рублей – это средства региональной казны. Мы видим, что данный проект важен для населения, и в этом году областную субсидию увеличили до 140 млн рублей», – отметила исполняющий обязанности министра финансов области Ирина Бегинина.
Конкурсная комиссия уже приступила к отбору участников. По предварительным данным, средняя стоимость одного проекта в текущем году составляет 1,5 млн рублей против 1,2 млн рублей в 2021 году. Почти три четверти из представленных на конкурс – это проекты стоимостью от одного миллиона рублей, из них восемь – более 3 млн рублей.