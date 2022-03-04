Саратовская область профинансирует предложенные жителями проекты

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Проекты оцениваются межведомственной конкурсной комиссией по нескольким критериям – активность жителей в подготовке проекта и его социальная значимость, степень финансового, трудового либо имущественного участия в его реализации социально ответственного бизнеса и граждан и другие.В прошлом году с учетом обращений органов местного самоуправления региональное Правительство приняло решение увеличить предельный размер областной субсидии для муниципальных образований с численностью населения не более 20 тыс. человек с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Муниципальные образования с численностью свыше 20 тысяч могут получить субсидию до 2 млн рублей, а крупнее 50 тыс. человек – до 3 млн рублей.Ранее в интересах жителей муниципалитеты области получили возможность представлять на конкурс более одного проекта, по числу преобразованных в предыдущие годы путем объединения поселений. К примеру, в 2021 году по шесть конкурсных заявок поступило от Александрово-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муниципального района и Натальинского муниципального образования Балаковского района. Всего данным правом воспользовались семь городских и сельских поселений. В текущем году количество муниципальных образований, подавших более одной заявки, увеличилось до 12.«За пять лет на территории городских и сельских поселений региона реализовано свыше 500 проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан, общей стоимостью 554 млн рублей, из которых 374 млн рублей – это средства региональной казны. Мы видим, что данный проект важен для населения, и в этом году областную субсидию увеличили до 140 млн рублей», – отметила исполняющий обязанности министра финансов области Ирина Бегинина.Конкурсная комиссия уже приступила к отбору участников. По предварительным данным, средняя стоимость одного проекта в текущем году составляет 1,5 млн рублей против 1,2 млн рублей в 2021 году. Почти три четверти из представленных на конкурс – это проекты стоимостью от одного миллиона рублей, из них восемь – более 3 млн рублей.