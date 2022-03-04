Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта Саратовской области: "Мы не позволим сломить нас!"
Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов прокомментировал ситуацию с отстранением российских и белорусских спортсменов от Паралимпийских зимних игр:
«Спорт всегда был вне политики. Но в последнее время основные принципы Олимпийского движения часто нарушаются. Сегодня мы стали свидетелями очередной несправедливости. Международный паралимпийский комитет изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Спортсмены не будут допущены к соревнованиям. Каждый из них посвятил свою жизнь спорту и долго шел к главной цели – участию в Паралимпийских играх. Это решение противоречит здравому смыслу. Еще вчера Международный паралимпийский комитет допускал 71 спортсмена из России к участию в играх, а сегодня накануне открытия XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине изменил свое решение. Нашим спортсменам сейчас как никогда нужна поддержка всей страны! Мы не позволим сломить нас!».
Напомним, согласно новому заявлению на официальном сайте Международного паралимпийского комитета, спортсменам из РФ и Белоруссии запрещено участвовать в Паралимпиаде-2022.
«По итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК Беларуси) в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», - говорится в сообщении.