Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта Саратовской области: "Мы не позволим сломить нас!"

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«Спорт всегда был вне политики. Но в последнее время основные принципы Олимпийского движения часто нарушаются. Сегодня мы стали свидетелями очередной несправедливости. Международный паралимпийский комитет изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Спортсмены не будут допущены к соревнованиям. Каждый из них посвятил свою жизнь спорту и долго шел к главной цели – участию в Паралимпийских играх. Это решение противоречит здравому смыслу. Еще вчера Международный паралимпийский комитет допускал 71 спортсмена из России к участию в играх, а сегодня накануне открытия XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине изменил свое решение. Нашим спортсменам сейчас как никогда нужна поддержка всей страны! Мы не позволим сломить нас!».Напомним, согласно новому заявлению на официальном сайте Международного паралимпийского комитета, спортсменам из РФ и Белоруссии запрещено участвовать в Паралимпиаде-2022.«По итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК Беларуси) в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», - говорится в сообщении.