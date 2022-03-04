Саратовская ветеринарная служба приступила к проведению весенних массовых обработок поголовья

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В плановые профилактические ветеринарные обработки, кроме вакцинации животных, входит и взятие крови для исследования на различные болезни животных. Выполняется вакцинация против сибирской язвы, бешенства, исследования животных на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, а также проводится разъяснительная работа по профилактике африканской чумы свиней. Проведение данных мероприятий является обязательным для всех владельцев животных.На сегодня в районах области исследовано на бруцеллез 54 тысячи голов животных, около 29 тысяч животных - на лейкоз, более 30 тысяч– на туберкулез, 2 тысячи - на АЧС, более 4 тысяч – на САП.Кроме того, против бешенства привито 96,1 тысяча животных. Против сибирской язвы иммунизировано 52,4 тысячи голов скота. Крупный рогатый скот прививают против нодулярного дерматита. На текущий момент уже проведено 77,7 вакцинаций.Главный принцип плановых противоэпизоотических мероприятий - каждое животное должно пройти профилактические исследования и прививки. Очень важно, чтобы при проведении ветеринарных обработок был осуществлен полный охват имеющегося поголовья. Каждый владелец должен знать, что проведение данных мероприятий обеспечивает эпизоотическое благополучие не только территории, где находятся животные, но и всей области в целом.