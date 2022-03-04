Саратовцев приглашают на фестиваль «Молодые таланты Отечества»

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Организаторами фестиваля выступают Российская некоммерческая организация «Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский союз неправительственных организаций «Отечество», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».Цель мероприятия – поиск и открытие новых ярких талантов, создание условий для реализации их творческих возможностей, воспитание художественного и эстетического вкуса у молодежи, а также поднятие патриотического духа.К участию приглашаются детские и молодёжные музыкальные коллективы, индивидуальные исполнители в жанре патриотической песни и музыкальных произведений россиянами и соотечественниками из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии.Сольные исполнители и ансамбли в составе не более 5 человек будут состязаться в трех возрастных группах: 7–12 лет, 13–17 лет, 18–24 годаС подробной информацией о проведении Международного фестиваля и условиях участия можно ознакомиться на сайте организаторов: https://rusol.ru/dokumenty.