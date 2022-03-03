НПО "Альтернатива" предлагает продукцию для пищевого производства

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Компания уточняет, что работает по нескольким направлениям. Она готовит консерванты «Униконс» для всех пищевых отраслей, микробиологические экспресс-тесты «Петритест», закваски/стартовые культуры «АльтерСтарт» для молочного и колбасного производства, антисептики «Септоцил»."Наше предприятие работает в обычном режиме. Как и прежде, вы можете рассчитывать на наши производственные мощности, консультации технологов и менеджеров. Мы готовы оказать содействие на случай сбоев поставок сырья от иностранных контрагентов", - обращается к клиентам руководство предприятия.Топ-менеджмент НПО подчеркивает, что расчеты и отгрузки "Альтернатива" производит в рублях. Прайс открыт, с ним можно ознакомиться на специализированных сайтах «Униконс», «Петритест», «АльтерСтарт», «Септоцил». На этих же площадках можно же заказать бесплатные образцы и продукцию."Мы делаем все возможное чтобы обеспечить стабильные поставки и поддержать вас и ваши интересы как наших партнеров", - сообщают в компании.