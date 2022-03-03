3 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 03 марта
В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока
15:44 | 03 марта
Жителям Луганской и Донецкой народных республик, размещенным на территории Саратовской области, оказывается всесторонняя помощь и поддержка
14:28 | 03 марта
Региональному бизнесу оказывается всесторонняя поддержка по выходу на зарубежные рынки
13:35 | 03 марта
В Саратовской области реализуется социально-просветительный проект «Музей на колесах»
12:39 | 03 марта
В Саратове пройдет Кубок России по подводному спорту
11:45 | 03 марта
Вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР гражданам, которых разместили в Марксовском районе, помогают оформлять гражданство России
10:48 | 03 марта
В районах области прошла командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему паводку
09:54 | 03 марта
Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100
09:00 | 03 марта
В школах региона стартовали Всероссийские проверочные работы
06:49 | 03 марта
Саратовцы одобряют решение Президента помочь жителям Донбасса
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Жителям Луганской и Донецкой народных республик, размещенным на территории Саратовской области, оказывается всесторонняя помощь и поддержка

Новости
Жителям Луганской и Донецкой народных республик, размещенным на территории Саратовской области, оказывается всесторонняя помощь и поддержка

В пунктах временного размещения созданы максимально комфортные условия для переселенцев

На текущий момент на территории Саратовской области размещены 515 жителей народных республик ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию Донбасса.

Переселенцы размещены в четырех основных пунктах временного размещения: в социально-оздоровительных центрах «Ударник» и «Волжские зори», пансионате «Сокол» и детском лагере «Орленок».
По словам министра труда и социальной защиты области Сергея Егорова, в пунктах временного размещения созданы максимально комфортные условия пребывания для людей. В жилых комнатах есть все необходимое, организовано как минимум трехразовое питание. В пунктах временного пребывания открыты досуговые комнаты для детей, есть спортивные залы.

На сегодняшний день продолжается сбор гуманитарной помощи для переселенцев. Неравнодушные жители области, представители общественных организаций и социально ориентированного бизнеса откликнулись на нужды гостей из ЛНР и ДНР и уже в первые дни пребывания обеспечили прибывших практически всем необходимым.
«Ведется активная работа по трудоустройству переселенцев. С помощью анкетирования сформирована потребность людей в получении работы. По оперативным данным, на текущий момент порядка 60 человек изъявили желание трудоустроиться. Им будет оказана всесторонняя помощь и содействие по вопросам занятости», – отметил министр.

Кроме того, большое внимание уделяется организации культурно-массовых мероприятий во всех пунктах временного размещения. В преддверии Международного женского дня запланированы праздничные мероприятия. Также министерством культуры, администрациями муниципальных районов организовывается интересный и полезный досуг для детей и взрослых.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с оказанием помощи вынужденным переселенцам можно обращаться на телефон горячей линии: 8-800-250-10-64.

Министерство труда и социальной защиты области