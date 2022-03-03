Жителям Луганской и Донецкой народных республик, размещенным на территории Саратовской области, оказывается всесторонняя помощь и поддержка

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На текущий момент на территории Саратовской области размещены 515 жителей народных республик ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию Донбасса.Переселенцы размещены в четырех основных пунктах временного размещения: в социально-оздоровительных центрах «Ударник» и «Волжские зори», пансионате «Сокол» и детском лагере «Орленок».По словам министра труда и социальной защиты области Сергея Егорова, в пунктах временного размещения созданы максимально комфортные условия пребывания для людей. В жилых комнатах есть все необходимое, организовано как минимум трехразовое питание. В пунктах временного пребывания открыты досуговые комнаты для детей, есть спортивные залы.На сегодняшний день продолжается сбор гуманитарной помощи для переселенцев. Неравнодушные жители области, представители общественных организаций и социально ориентированного бизнеса откликнулись на нужды гостей из ЛНР и ДНР и уже в первые дни пребывания обеспечили прибывших практически всем необходимым.«Ведется активная работа по трудоустройству переселенцев. С помощью анкетирования сформирована потребность людей в получении работы. По оперативным данным, на текущий момент порядка 60 человек изъявили желание трудоустроиться. Им будет оказана всесторонняя помощь и содействие по вопросам занятости», – отметил министр.Кроме того, большое внимание уделяется организации культурно-массовых мероприятий во всех пунктах временного размещения. В преддверии Международного женского дня запланированы праздничные мероприятия. Также министерством культуры, администрациями муниципальных районов организовывается интересный и полезный досуг для детей и взрослых.Напомним, что по всем вопросам, связанным с оказанием помощи вынужденным переселенцам можно обращаться на телефон горячей линии: 8-800-250-10-64.Министерство труда и социальной защиты области