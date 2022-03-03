3 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 03 марта
НПО "Альтернатива" предлагает продукцию для пищевого производства
16:09 | 03 марта
В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока
15:44 | 03 марта
Жителям Луганской и Донецкой народных республик, размещенным на территории Саратовской области, оказывается всесторонняя помощь и поддержка
14:28 | 03 марта
Региональному бизнесу оказывается всесторонняя поддержка по выходу на зарубежные рынки
13:35 | 03 марта
В Саратовской области реализуется социально-просветительный проект «Музей на колесах»
12:39 | 03 марта
В Саратове пройдет Кубок России по подводному спорту
11:45 | 03 марта
Вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР гражданам, которых разместили в Марксовском районе, помогают оформлять гражданство России
10:48 | 03 марта
В районах области прошла командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему паводку
09:54 | 03 марта
Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100
09:00 | 03 марта
В школах региона стартовали Всероссийские проверочные работы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока

Новости
В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока

Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 2 марта, в сельскохозяйственных предприятиях произведено 18,1 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 326 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,8 кг (+0,2 кг к 2021 году).

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 10 500 тонн.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,0 кг) и Энгельсского (23 кг), Калининского (20 кг) муниципальных районов.

В целом по России, по сообщениям Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,05 кг, что на 1,29 кг больше, чем годом ранее.