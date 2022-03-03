В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока

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В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 10 500 тонн.Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,0 кг) и Энгельсского (23 кг), Калининского (20 кг) муниципальных районов.В целом по России, по сообщениям Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,05 кг, что на 1,29 кг больше, чем годом ранее.