В регионе произведено более восемнадцати тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 2 марта, в сельскохозяйственных предприятиях произведено 18,1 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 326 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,8 кг (+0,2 кг к 2021 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 10 500 тонн.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,0 кг) и Энгельсского (23 кг), Калининского (20 кг) муниципальных районов.
В целом по России, по сообщениям Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,05 кг, что на 1,29 кг больше, чем годом ранее.