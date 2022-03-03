Региональному бизнесу оказывается всесторонняя поддержка по выходу на зарубежные рынки

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В мероприятии приняли участие советник министра экономического развития области Юрий Аршинов, директор регионального Центра поддержки экспорта Сергей Миронов и руководитель Представительства Российского экспортного центра в г. Самаре Александра Камнева.В ходе выступления Юрий Аршинов отметил положительную динамику внешнеторгового оборота региона: «В целом сумма показателей экспорта и импорта продукции составила за 2021 год более 3 млрд. долларов США. Экспорт вырос более чем на 65%. Безусловно, большой вклад в достижение таких результатов внесли меры поддержки, оказываемые Центром поддержки экспорта, учредителем которого являются минэкономразвития и ТПП области».Вся работа, которая велась ранее, в том числе по поставкам региональной продукции в страны Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, страны Ближнего и Среднего Востока, Турцию, Иран, страны Южного Кавказа, Армению, Азербайджан, продолжится и в текущем году.«Сейчас время определенных вызовов. В связи с этим Правительство Саратовской области работает на упреждение ситуации. Создана горячая линия для предпринимателей, которая поможет совместно с бизнесом выявить проблемы и выработать механизмы их решения для повышения эффективности работы в сложившихся условиях», - отметил советник министра.В свою очередь, Сергей Миронов подчеркнул, что Центр поддержки экспорта продолжает работать в штатном режиме, все запланированные на текущий год мероприятия будут проведены.«Сегодня необходимо сконцентрироваться на возможностях, которые нам открываются и вместе добиться их успешной реализации. Центр поддержки экспорта нацелен на совместную работу с бизнесом. Сейчас подходящее время, чтобы открывать для себя новые рынки, ведь конкурентным преимуществом обладают те компании, которые ориентированы на экспорт и имеют доступ к актуальной информации по действующим мерам поддержки. Мы готовы делиться ей и всесторонне оказывать помощь», - отметил директор Центра поддержки экспорта.В 2021 году Центр перевыполнил планы нацпроекта по объему поддержанного экспорта. Всего было оказано более 1500 услуг.Напомним, звонки на горячую линию, созданную на базе Центра «Мой бизнес», принимаются по телефону: 8 (800) 301-43-64.