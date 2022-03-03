Региональному бизнесу оказывается всесторонняя поддержка по выходу на зарубежные рынки
В рамках пресс-конференции министерства экономического развития области обсудили государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемую в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В мероприятии приняли участие советник министра экономического развития области Юрий Аршинов, директор регионального Центра поддержки экспорта Сергей Миронов и руководитель Представительства Российского экспортного центра в г. Самаре Александра Камнева.
В ходе выступления Юрий Аршинов отметил положительную динамику внешнеторгового оборота региона: «В целом сумма показателей экспорта и импорта продукции составила за 2021 год более 3 млрд. долларов США. Экспорт вырос более чем на 65%. Безусловно, большой вклад в достижение таких результатов внесли меры поддержки, оказываемые Центром поддержки экспорта, учредителем которого являются минэкономразвития и ТПП области».
Вся работа, которая велась ранее, в том числе по поставкам региональной продукции в страны Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, страны Ближнего и Среднего Востока, Турцию, Иран, страны Южного Кавказа, Армению, Азербайджан, продолжится и в текущем году.
«Сейчас время определенных вызовов. В связи с этим Правительство Саратовской области работает на упреждение ситуации. Создана горячая линия для предпринимателей, которая поможет совместно с бизнесом выявить проблемы и выработать механизмы их решения для повышения эффективности работы в сложившихся условиях», - отметил советник министра.
В свою очередь, Сергей Миронов подчеркнул, что Центр поддержки экспорта продолжает работать в штатном режиме, все запланированные на текущий год мероприятия будут проведены.
«Сегодня необходимо сконцентрироваться на возможностях, которые нам открываются и вместе добиться их успешной реализации. Центр поддержки экспорта нацелен на совместную работу с бизнесом. Сейчас подходящее время, чтобы открывать для себя новые рынки, ведь конкурентным преимуществом обладают те компании, которые ориентированы на экспорт и имеют доступ к актуальной информации по действующим мерам поддержки. Мы готовы делиться ей и всесторонне оказывать помощь», - отметил директор Центра поддержки экспорта.
В 2021 году Центр перевыполнил планы нацпроекта по объему поддержанного экспорта. Всего было оказано более 1500 услуг.
Напомним, звонки на горячую линию, созданную на базе Центра «Мой бизнес», принимаются по телефону: 8 (800) 301-43-64.