В Саратовской области реализуется социально-просветительный проект «Музей на колесах»
Саратовская региональная общественная культурно-просветительная организация «Центр духовной культуры» в 10 муниципальных районах области реализует социально-просветительный проект «Музей на колесах».
Данный проект стал победителем областного конкурса социальных проектов для некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году. Его цель – широкое культурное просвещение и приобщение к мировому художественному наследию жителей районов, удаленных от областного центра.
В рамках проекта в Балашовском краеведческом музее состоялась презентация выставки «Александр Невский - мыслитель, философ, стратег, святой». Гостями уникальной выставки компьютерных копий картин, предоставленной Балашовскому музею Саратовским культурно-выставочным центром «Радуга», стали студенты филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове.
В настоящее время в рамках проерка можно посетить следующие выставки:
- выставка картин «Мастер исторического жанра Василий Суриков» в Озинском историко-краеведческом музее;
- Сикстинская Мадонна и другие известные полотна итальянского художника Рафаэля в Ровенском музее краеведения им. Н.М. Пяхина;
- выставка репродукций картин, посвященная художнику Федоту Сычкову, в краеведческом музее города Маркса;
- выставка, посвященная юбилею известного русского живописца Ивана Шишкина, в художественном музее р.п. Базарный Карабулак;
- выставка репродукций картин «Саратовские художники в Третьяковской галерее» и «Русский импрессионист - Константин Коровин» в Калининском историко-краеведческом музее;
- выставка «Шедевры Третьяковской галереи» в музее МБУ «Централизованная клубная система» р.п. Лысые Горы.