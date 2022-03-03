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В Саратове пройдет Кубок России по подводному спорту

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Соревнования по подводному спорту проходят во Дворце водных видов спорта с 3 по 6 марта.

В них примут участие более 230 чело нивек из 24 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Брянской, Челябинской, Воронежская, Томская, Оренбургская, Тверская, Омская, Кемеровская, Ярославской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Саратовской областей, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Татарстан.

В Саратовском бассейне выступят чемпионы и рекордсмены России, мира и Европы. Среди них - Екатерина Михайлушкина (Ярославль), чемпионка мира, Европы, неоднократная рекордсменка Европы, номинант международной премии «Лучший спортсмен 2021 года»; Лев Штрайх (Санкт-Петербург), чемпиона мира, Европы; Мария Патласова (Новосибирск), чемпионка мира и Европы, рекордсменка Европы.

Соревнования будут проходить ежедневно с 11.00 до 14.00.

Вход свободный, но количество мест ограничено. В соответствии с действующими в регионе ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса заполняемость трибун может составлять только 30% от их вместимости.

Желающим посетить соревнования при себе необходимо иметь сменную обувь и маску.

Ежедневно будет организована прямая трансляция с места событий, которую могут посмотреть все желающие.

Напомним, соревнования проводятся на базе Дворца водных видов спорта, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Министерство молодежной политики и спорта области
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