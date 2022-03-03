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Вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР гражданам, которых разместили в Марксовском районе, помогают оформлять гражданство России
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Вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР гражданам, которых разместили в Марксовском районе, помогают оформлять гражданство России

Новости


Вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР гражданам, которых разместили в Марксовском районе, помогают оформлять гражданство России.

В детском санаторном оздоровительном лагере, где проживают переселенцы, сейчас работают специалисты миграционной службы. Они помогают желающим оформить все необходимые документы.

Всего в Марксовском районе разместили 111 граждан, в том числе 60 детей. Сотрудники учреждения делают все, чтобы создать для людей комфортные условия.

Ребята уже начали учиться в местных школах. Для малышей также организовали досуг. Отдельное внимание уделяется оказанию медицинской помощи и трудоустройству граждан, которые приняли решение найти здесь работу.
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