В районах области прошла командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему паводку

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В Самойловском районе в тренировке приняли участие 29 единиц техники, которая будет задействована при выполнении противопаводковых мероприятий в районе.В зоне возможного подтопления могут оказаться 136 жилых домов, в которых проживает 280 человек. Паводковой комиссией проводится информирование населения по месту жительства с вручением памяток по действиям в паводковый период и по сигналам гражданской обороны. Запланированы встречи с жителями населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления – это село Низовка, р.п.Самойловка, село Криуша, село Песчанка.C началом подъема воды на малых реках Терса, Коневка, Елань будет организована работа трех временных водомерных постов: два в р.п. Самойловка на реках Терса и Коневка, один - в селе Красавка на реке Елань, а также дежурство членов районной паводковой комиссии. В ближайшее время на затороопасных участках спасатели проведут ледовзрывные работы. В зоне затопления также могут оказаться три автомобильных моста через р. Терса у с. Залесянка, с. Песчанка.Подготовлены пункты временного размещения населения. Эвакуация сельскохозяйственных животных будет осуществляться с привлечением техники глав КФХ.По итогам проведенного смотра готовности сил и средств муниципального звена службы района готовы к пропуску паводковых вод.