Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100

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«Мы находимся на втором месте с ПФО вслед за Пермским краем. Несмотря на этот неплохой результат, цель сегодняшней нашей совместной работы – оценить риски и проблемы, предложить меры для их устранения и формирования эффективной системы воспитательной работы», - рассказал министр.В своем докладе он отметил, что на данный момент активно наращивается региональная нормативная база по всем аспектам воспитания – разрабатываются стратегические документы, планы межведомственных действий, методические рекомендации. С 1 сентября текущего учебного года во всех детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях области начнут работать по новым рабочим программам воспитания. Эти программы призваны сделать воспитательный процесс современным и неформальным.«Мониторинг рабочих программ воспитания определил муниципальные районы, показавшие наиболее высокий уровень их разработки - Балаковский и Ивантеевский. Образовательные организации в этих муниципалитетах максимально используют воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности, уходя от «разговорного» воспитания к воспитанию делом», - отметил Михаил Орлов.По итогам коллегии были установлены приоритетные задачи сфере воспитательной деятельности на текущий год. Среди них – создание достаточной нормативной базы, переформатирование воспитательной работы, развитие в образовательных организациях детских общественных организаций и многое другое.