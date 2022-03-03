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Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100

Новости


Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100. Об этом сегодня на заседании коллегии министерства образования по вопросу формирования эффективной воспитательной работы в образовательных организациях области рассказал региональный министр образования Михаил Орлов.

«Мы находимся на втором месте с ПФО вслед за Пермским краем. Несмотря на этот неплохой результат, цель сегодняшней нашей совместной работы – оценить риски и проблемы, предложить меры для их устранения и формирования эффективной системы воспитательной работы», - рассказал министр.

В своем докладе он отметил, что на данный момент активно наращивается региональная нормативная база по всем аспектам воспитания – разрабатываются стратегические документы, планы межведомственных действий, методические рекомендации. С 1 сентября текущего учебного года во всех детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях области начнут работать по новым рабочим программам воспитания. Эти программы призваны сделать воспитательный процесс современным и неформальным.

«Мониторинг рабочих программ воспитания определил муниципальные районы, показавшие наиболее высокий уровень их разработки - Балаковский и Ивантеевский. Образовательные организации в этих муниципалитетах максимально используют воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности, уходя от «разговорного» воспитания к воспитанию делом», - отметил Михаил Орлов.

По итогам коллегии были установлены приоритетные задачи сфере воспитательной деятельности на текущий год. Среди них – создание достаточной нормативной базы, переформатирование воспитательной работы, развитие в образовательных организациях детских общественных организаций и многое другое.