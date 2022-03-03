В школах региона стартовали Всероссийские проверочные работы

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Первыми свои знания продемонстрируют ученики 11 классов из 303 школ региона. Проверочные работы для них пройдут с 1 по 25 марта по географии, истории, химии, физике, биологии, иностранным языкам. Одиннадцатиклассники пишут работы по тем предметам, которые не выбрали для сдачи ЕГЭ. ВПР по географии школы могут провести для учащихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана. Результаты будут известны 25 апреля.Для 4-8 классов ВПР пройдут в период с 15 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения проверочных работ для каждого класса и предмета школа определяет самостоятельно в рамках установленного расписанием периода. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР.Ученики 4 классов проверят свои знания по русскому языку, математике и окружающему миру, 5 классов - по русскому языку, математике, истории и биологии. Проверочные работы пройдут для всех обучающихся параллели.Все обучающиеся параллели 6 и 8 классов выполняют проверочные работы по русскому языку и математике, 7 классов - по русскому языку, математике и иностранному языку. По истории, биологии, географии, обществознанию, по физике для 7 и 8 классов, по химии для 8 классов проверочные работы проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) не позднее, чем за неделю, предшествующую проведению ВПР.Нововведение этого года – ученики 5-8 классов могут выполнить ВПР в компьютерной форме: в 5 классах по истории и биологии, в 6-8 классах по истории, биологии, географии и обществознанию. Решение о проведении проверочных работ в компьютерной форме школа принимает самостоятельно.Результаты проверочных работ в 4-8 классах будут поступать в личные кабинеты школ в системе ФИС ОКО с 13 мая.По всем вопросам организации и проведения ВПР можно обратиться на телефоны «горячих линий» министерства образования области 8(8452) 49-19-65, государственного автономного учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 8(452)57-99-38 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Кроме того, задать вопрос можно по электронной почте: edu64gia@mail.ru, monitoring@sarrcoko.ru.