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«Путин делает правильно, другого выхода у нас нет!», «Нельзя безнаказанно 8 лет убивать людей!», «Украинцам пора «взяться за голову. Зачем страдают мирные жители, женщины и дети?» – именно так высказывались саратовцы на улицах города.Как и все россияне, саратовцы тревожатся и переживают за народ Украины, за участников операции, хотят скорейшего разрешения ситуации.«Жалко тех людей, которым пришлось покидать свой дом, жалко тех людей, которым пришлось прятаться от этого всего», – высказал слова сожаления молодой человек.Но наши жители понимают, что меры, предпринятые Россией вынужденные и продиктованы необходимостью защитить жителей Донбасса от 8-летнего геноцида со стороны нацистского режима.«Пришли к власти незаконным путем, устроили непонятно что. Жили спокойно, нормально, до этого переворота» (прим. - в 2014 году), – сказал свое мнение о власти на Украине другой саратовец.«Нельзя безнаказанно 8 лет убивать людей!», «Хочется, чтобы побыстрее все разрешилось и пришел конец национализму. Русский народ однозначно миролюбивый. Все будет хорошо», – высказались жительницы Саратова.Все с надеждой ждут завершения 8-летней войны на Юго-востоке Украины и говорят о поддержке действий российских воинов и Президента России.