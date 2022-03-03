Очередная порция фейков получила опровержение

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«Европейская цивилизация исчезает в огне» — с таким смыслом твит разлетелся по сети. Как выяснилось, фото с якобы российскими военными – это кадры сербского фильма 1996 года «Красивые деревни красиво горят», снятого Срджаном Драгоевичем. Об этом сообщает сайт «Войнасфейками.рф».В МИД Белоруссии опровергли информацию о том, что в итальянской Болонье украинские дальнобойщики напали на белорусских водителей. «Полиция проверила — ни в Болонье, ни в регионе в целом не зафиксированы случаи гибели белорусов вчера-сегодня», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве страны. Вероятно, основой фейка послужило это событие: два украинца поспорили на стоянке между собой (один был выходцем из Донбасса, другой — занимал позицию официального Киева). Они подрались, в результате чего оба попали в больницу. Их жизням ничего не угрожает.Минобороны России пришлось опровергать сообщения украинских СМИ о том, что якобы российская авиация бьет по гражданским объектам в Херсоне. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Херсон находится под контролем российских войск. «Разрушений жилых домов не допущено», — уточнили в ведомстве.