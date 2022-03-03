3 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:48 | 03 марта
В районах области прошла командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему паводку
09:54 | 03 марта
Индекс эффективности управления воспитательной деятельностью Саратовской области составил 82 при максимальном значении 100
09:00 | 03 марта
В школах региона стартовали Всероссийские проверочные работы
06:49 | 03 марта
Саратовцы одобряют решение Президента помочь жителям Донбасса
06:48 | 03 марта
Очередная порция фейков получила опровержение
20:49 | 02 марта
«О чем мечтают дети Донбасса и Луганска»
16:17 | 02 марта
Минздрав России определил приоритетные группы больных с коронавирусом для выдачи бесплатных препаратов для лечения на дому
15:49 | 02 марта
В Саратовской области создадут 8 команд по дворовому спорту
14:57 | 02 марта
Александр Ванцов считает Николая Бондаренко агентом западных стран
14:33 | 02 марта
Исторический парк приглашает на экскурсии, квесты и мастер-классы, посвященные Международному женскому дню
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Очередная порция фейков получила опровержение

Новости / Главное в политике


В сети распространяется информация о том, что якобы российские военные сожгли деревню и пьют пиво.

«Европейская цивилизация исчезает в огне» — с таким смыслом твит разлетелся по сети. Как выяснилось, фото с якобы российскими военными – это кадры сербского фильма 1996 года «Красивые деревни красиво горят», снятого Срджаном Драгоевичем. Об этом сообщает сайт «Войнасфейками.рф».

В МИД Белоруссии опровергли информацию о том, что в итальянской Болонье украинские дальнобойщики напали на белорусских водителей. «Полиция проверила — ни в Болонье, ни в регионе в целом не зафиксированы случаи гибели белорусов вчера-сегодня», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве страны. Вероятно, основой фейка послужило это событие: два украинца поспорили на стоянке между собой (один был выходцем из Донбасса, другой — занимал позицию официального Киева). Они подрались, в результате чего оба попали в больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Минобороны России пришлось опровергать сообщения украинских СМИ о том, что якобы российская авиация бьет по гражданским объектам в Херсоне. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Херсон находится под контролем российских войск. «Разрушений жилых домов не допущено», — уточнили в ведомстве.
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