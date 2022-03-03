«О чем мечтают дети Донбасса и Луганска»

просмотров: 274

Заметку с таким заголовком я разместила 1 июня 2017 года на нашем сайте. В международный день защиты детей. Процитирую: «Хочу сказать своё слово в защиту самых беззащитных. Не могу без слёз читать книжечку, которую подарили мне члены делегации из Луганской Народной республики. Узнала о чувствах и мыслях детей. Вот уже несколько дней живу с этим. Не для того говорю, чтобы и вы, мои друзья, так же с комом в горле дышали, а чтобы мы знали, как бесчеловечна война, когда от неё страдают дети.Авторы стихов и рисунков сборника "Мы за мир" – дети Донбасса и Луганска, видевшие смерть и горе. Они ненавидят войну, страх, насилие. Они хотят спокойно спать в своих кроватках, а не бежать среди ночи в тёмный подвал. Мечтают о тепле, голубом небе, котёнке под окном, и чтобы папа и мама были рядом. Чтобы люди не плакали, чтобы все были добрыми и чтобы никто не умирал…Как сложилась жизнь этих детей? Живы ли? Живы ли их родители? Забывать о том, что с 14го года шло истребление людей в Донбассе и Луганске, не давали наши связи с донецкими и луганскими друзьями, глубокое и искреннее сочувствие людям. Мой друг общественный деятель и писатель Александр Зуев остро чувствовал боль своих друзей, постоянно с нами делился своими мыслями и чувствами, пытался достучаться до разума и совести людей в защиту прав человека на жизнь… он 16 раз бывал в республиках с гуманитарной помощью, как репортер и человек мира. Он привозил много видеоматериала, фотографий, десятки блокнотов, он у себя дома давал временный приют далеким ставшим близкими друзьям… В результате – десятки статей, пять фильмов, художественно-публицистическая книга «Время палачей»…Но кто его слышал? Конечно слышали, сочувствовали, в чем-то помогали… но этого было мало! Но преступления против людей продолжались…За что мне сейчас стыдно – это за наше коллективное и мое личное непротивление. Нет, мы сочувствовали, горячо и искренне, естественно, праведный свой гнев не скрывали… Но не более! Могла мы изменить ход событий? Ведь мы не молчали, нет! Но и говорили об этом слишком политкорректно, я думаю, когда нам не рекомендовали демонстрировать видеофильмы Зуева из-за их излишней натуралистичности и прямолинейности (это о войне!), мы соглашались: да, конечно, мы же не специалисты, а чтобы доработать, нужны деньги, а их у нас нет…А если бы мы на фестивале «Вся Россия» их показали?! Несовершенные, зато не постановочные, без лжи и глянца, большим сердцем сделанные, трогающие до слез… Посмотрите их на сайте «саратовскийисточник.рф».Многие сейчас, особенно в соцсетях, говорят о переменах, которые нас ждут. Надо только стиснуть зубы и не паниковать, не проклинать, не вестись на провокации. Оставаться человеком и прозревать, исправлять ошибки, искать и находить единомышленников и опору в семье, друзьях, стране., председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России