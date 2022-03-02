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Александр Ванцов считает Николая Бондаренко агентом западных стран

Новости / Главное в политике


Член Общественной палаты Саратовской области высказался по поводу попыток Николая Бондаренко защитить СМИ, которые признаны иностранными агентами в России

«Не удивлен, что Бондаренко защищает СМИ, которые признаны иностранными агентами на территории нашей страны. Эти СМИ предоставляют площадку для выступления врагам нашего государства. Бондаренко сам долгие годы получает деньги от американской интернет-кампании и выполняет практически роль агента влияния западных стран. Стоит вспомнить, что Николай на вопрос признает ли он Крым Российским ушел от ответа. Он хорошо понимает, что если он выскажется о поддержке Крыма или Донбасса, то его коснуться санкции США. Его лишат заработка, который исчисляется миллионами. Вот он и встал на защиту своих коллег – агентов типа «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», даже написал письмо в прокуратуру лучше бы с таким рвением защищал интересы избирателей», - отметил Ванцов
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