Александр Ванцов считает Николая Бондаренко агентом западных стран

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«Не удивлен, что Бондаренко защищает СМИ, которые признаны иностранными агентами на территории нашей страны. Эти СМИ предоставляют площадку для выступления врагам нашего государства. Бондаренко сам долгие годы получает деньги от американской интернет-кампании и выполняет практически роль агента влияния западных стран. Стоит вспомнить, что Николай на вопрос признает ли он Крым Российским ушел от ответа. Он хорошо понимает, что если он выскажется о поддержке Крыма или Донбасса, то его коснуться санкции США. Его лишат заработка, который исчисляется миллионами. Вот он и встал на защиту своих коллег – агентов типа «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», даже написал письмо в прокуратуру лучше бы с таким рвением защищал интересы избирателей», - отметил Ванцов