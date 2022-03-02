В Саратовской области создадут 8 команд по дворовому спорту

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Ребята будут заниматься на площадках при школах, молодежных центрах и стадионах. В настоящий момент тренеры уже начали формировать команды по дворовому хоккею. В летний период подростки будут играть в футбол, чтобы не потерять спортивную форму.В планах у министерства молодежной политики спорта создать команду по дворовому хоккею на базе ФОКа «Звездный» в областном центре. Тренировать ее будет чемпион турнира «Золотая шайба», воспитанник школы «Кристалл» Дмитрий Кичаев. Свои команды также организуют ХК «Кристалл» и его спортивная школа.Аналогичной работой по развитию дворового спорта должны заняться не только крупные муниципалитеты, но и остальные районы. Соответствующие задачи стоят перед органами местного самоуправления, которым необходимо провести инвентаризацию дворовых площадок и организовать на них работу тренеров.