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В Саратовской области создадут 8 команд по дворовому спорту

Новости


В Саратове, Энгельсе и Балакове разработали программы развития дворового спорта. На территории указанных муниципалитетов планируется создать 8 команд.

Ребята будут заниматься на площадках при школах, молодежных центрах и стадионах. В настоящий момент тренеры уже начали формировать команды по дворовому хоккею. В летний период подростки будут играть в футбол, чтобы не потерять спортивную форму.

В планах у министерства молодежной политики спорта создать команду по дворовому хоккею на базе ФОКа «Звездный» в областном центре. Тренировать ее будет чемпион турнира «Золотая шайба», воспитанник школы «Кристалл» Дмитрий Кичаев. Свои команды также организуют ХК «Кристалл» и его спортивная школа.

Аналогичной работой по развитию дворового спорта должны заняться не только крупные муниципалитеты, но и остальные районы. Соответствующие задачи стоят перед органами местного самоуправления, которым необходимо провести инвентаризацию дворовых площадок и организовать на них работу тренеров.
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