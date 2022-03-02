Исторический парк приглашает на экскурсии, квесты и мастер-классы, посвященные Международному женскому дню

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6 марта состоится экскурсия «Женщины на русском престоле» и «Архитектурный облик древней Руси»8 марта для гостей проведут экскурсии «Женщины на русском престоле» и «Разрешите влюбиться. Семейные узы Романовых», квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!».Также в первые дни весны Исторический парк ждет посетителей на новом мастер-классе по программе «Сундук с традициями» в рамках Года культурного наследия народов России.4, 5, 6, 8, 11, 12 и 13 марта состоится мастер-класс «Кукла-колокольчик. Недетская игрушка». Приятным подарком для мам, дочерей или подруг станет бесшовная кукла-колокольчик по мотивам авторской куклы народного мастера России Ирины Агаевой, приносящая счастье и радость в дом. Организаторы мастер-класса расскажут о некоторых видах тряпичной куклы, особенностях ее бытования и традициях изготовления, а также о символике «колокола».