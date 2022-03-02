В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации

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Горячая линия организована на базе центра предпринимателя «Мой бизнес». Обратиться по телефону 8−800−301−43−64 могут как самозанятые граждане, так и предприниматели.Для дальнейшей проработки и принятия решений поступившие вопросы и обращения будут перенаправлены в правительство Саратовской области.