В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации
В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
Горячая линия организована на базе центра предпринимателя «Мой бизнес». Обратиться по телефону 8−800−301−43−64 могут как самозанятые граждане, так и предприниматели.
Для дальнейшей проработки и принятия решений поступившие вопросы и обращения будут перенаправлены в правительство Саратовской области.