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В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации

Новости


В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Горячая линия организована на базе центра предпринимателя «Мой бизнес». Обратиться по телефону 8−800−301−43−64 могут как самозанятые граждане, так и предприниматели.

Для дальнейшей проработки и принятия решений поступившие вопросы и обращения будут перенаправлены в правительство Саратовской области.
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