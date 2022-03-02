Более 1,5 тысяч человек приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

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В 2021/2022 учебном году отмечается рост числа участников: в региональном этапе Олимпиады этого года зафиксировано 1519 участников, а в 2020/2021 учебном году – 1465.Самыми популярными предметами остаются математика, обществознание, информатика, биология и литература. Существенно увеличилось число участников регионального этапа Олимпиады по географии и литературе. Меньше всего участников в регионе по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.В настоящее время подводятся итоги регионального этапа ВсОШ по всем субъектам Российской Федерации и после объявления итоговых протоколов, будут оглашены фамилии ребят, которые будут соревноваться в знаниях по предметам на заключительном этапе.Заключительный этап Олимпиады стартует 18 марта, а завершится 30 апреля.