Более 1,5 тысяч человек приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В Саратовской области завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята проверили свои знания в 24 учебных дисциплинах.
В 2021/2022 учебном году отмечается рост числа участников: в региональном этапе Олимпиады этого года зафиксировано 1519 участников, а в 2020/2021 учебном году – 1465.
Самыми популярными предметами остаются математика, обществознание, информатика, биология и литература. Существенно увеличилось число участников регионального этапа Олимпиады по географии и литературе. Меньше всего участников в регионе по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
В настоящее время подводятся итоги регионального этапа ВсОШ по всем субъектам Российской Федерации и после объявления итоговых протоколов, будут оглашены фамилии ребят, которые будут соревноваться в знаниях по предметам на заключительном этапе.
Заключительный этап Олимпиады стартует 18 марта, а завершится 30 апреля.