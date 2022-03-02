HH.ru: Практика награждения лучших сотрудников есть в 80% компаний

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Обучение персоналаДля большинства работодателей сегодня актуален вопрос обучения и развития сотрудников – не занимаются этим лишь в 5% компаний. Показательно, что в большинстве случаев (78%) система обучения и развития разработана с учётом потребностей различных категорий сотрудников – в частности, есть варианты программ в зависимости от подразделения и уровня позиции. 27% работодателей продвинулись еще дальше: в этих компаниях все сотрудники имеют персональный план развития.Среди различных форматов обучения, которые применяются в российских компаниях, преобладают участие во внешних учебных программах (81%), программы менторинга и наставничества (75%), возможность пользоваться корпоративной библиотекой (67%), а также организация профессионального обучения внутри компании, включая корпоративный университет (66%), и поручение самостоятельных проектов (60%).Мотивация персонала80% российских работодателей имеют корпоративную систему награждения лучших сотрудников. Среди способов нематериальной мотивации лидирует карьерный рост (91%), также во многих компаниях практикуются благодарность (81%), программы развития и обучения (78%), вручение ценных подарков/наград (77%), освещение успехов в корпоративных СМИ (70%), различные конкурсы (67%) и даже доски почета (41%).Что касается премий, то для определения их размера 90% компаний ориентируются на индивидуальные результаты сотрудника, 70% учитывают результаты работы подразделения, 58% - результаты работы компании в целом. Для 18% важен стаж.Показательно, что в 74% компаний есть дополнительное премирование за выдающиеся результаты, в 66% - за достижение или перевыполнение финансовых показателей, в 61% - за завершение особо значимого проекта. В целом, текущая практика работодателей России показывает, что и материальная, и нематериальная мотивация сотрудников – важные и действенные инструменты с точки зрения влияния на вовлеченность персонала.Бренд работодателя59% опрошенных HR-специалистов отметили, что их компания четко определила цели работы с брендом работодателя, однако до этапа формирования EVP (ценностного предложения) с сегментацией на разные целевые аудитории дошли куда меньше работодателей — 28%. Разрыв есть и по исследованиям этих самых целевых аудиторий: 40% компаний охватили пока только сотрудников, а 23% — проинтервьюировали соискателей разных специализаций, тех, в ком максимально заинтересован бизнес.Получается, большая часть компаний знает и свои преимущества, и зоны роста, но не всегда может верно оценить, по каким причинам кандидаты не откликаются на вакансии или не принимают оффер, отказывая в последний момент. При этом очевидно, что работа в этом направлении позволит скорректировать стратегию найма и выгодно отстроиться от конкурентов.· Система ценностейДругая интересная деталь — компании по-прежнему с готовностью выстраивают корпоративную систему ценностей (76%), где всё определено и зафиксировано, однако, как ее применять на практике, понимают пока не все.Почти половина опрошенных HR-специалистов (45%) упомянули, что в компании нет описания модели поведения сотрудника на основании ценностей, а значит — нет ориентира и у сотрудников. Что особенно важно — транслировать и придерживаться ценностной системы всё сложнее в условиях COVID-ограничений.