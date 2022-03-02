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Жилой дом в Саратове признан памятником муниципального значения

Новости


В Саратове еще один объект культурного наследия включен в Единый государственный реестр - «Дом жилой, арх Д.В. Карпов». Особый статус получило здание на улице Московской, 32. Оно признано объектом муниципального значения.

Объект был выявлен в 2021 году, а затем комитетом культурного наследия организована историко-культурная экспертиза. Специалисты выяснили, что дом был сооружен в 1939 году на месте церкви Михаила Архангела, а декор фасада выполнен только спустя 10 лет.

Как отмечают эксперты, в 1949 году здание было архитектурно оформлено архитектором Дмитрием Васильевичем Карповым. Это была последняя работа архитектора в Саратове, где по его проектам возведено более 60 зданий.

Комитетом культурного наследия для этого объекта культурного наследия утверждены границы территории и предмет охраны – уникальные элементы, которые обязательно должны быть сохранены.
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