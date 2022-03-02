В Саратове прошли первые сборы по водному поло среди мужских команд глухих

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Они проводились в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта. В тренировочных мероприятиях приняли участие мужские команды и игроки из разных регионов России.Принимали гостей на своей домашней арене саратовская мужская команда по водному поло глухих, которая тренируется под руководством Аркадия Максимова.Тренировочные сборы организованы в рамках общего плана подготовки к проведению Кубка ОСФСГ по водному поло среди мужских команд глухих в Уфе, который станет отборочным этапом для комплектования сборной России по водному поло.Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов отметил:«Дворец водных видов спорта в Саратове продолжает ставить рекорды. Впервые в России именно у нас прошли тренировочные сборы по водному поло спорта глухих среди мужских команд. В наш регион приехали ватерполисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Республики Башкортостан. Спортсмены готовились к Кубку Общероссийской спортивной федерации спорта глухих по водному поло в Уфе, в котором также примет участие команда Саратовской области. По итогам Кубка будет сформирована сборная России. Дворец водных видов спорта становится одной из основных тренировочных баз в России. Впереди еще много планов по проведению мероприятий в Саратове».Напомним, сборы проходили на базе Дворца водных видов спорта, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.