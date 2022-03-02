Призер Олимпийских игр Сергей Улегин о санкциях для спортсменов: Международные спортивные федерации применяют двойные стандарты и лицемерие

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«С международным спортом происходит настоящая вакханалия. Отменяются соревнования в России, спортсменам запрещают принимать участие в международных стартах, сборным командам нашей страны запрещают выступать под флагом и гимном Родины. Логичных объяснений подобным мерам просто нет. Международные спортивные федерации стали марионетками в руках политиков и забыли, что главное в их работе – это спортсмены, а не политические интриги. Поразил своим лицемерием глава международного Олимпийского комитета Томас Бах, который на открытии Олимпиады в Пекине заявлял о спорте вне политике, а сейчас запрещает российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Не припомню что бы какие-либо санкции вводились, когда США и их союзники бомбили Югославию, или когда вводили войска в Ирак. На лицо применения двойных стандартов. Одним можно все другим нельзя ничего. Но по факту спортивные международные чиновники расписываются в своем бессилии.Спорт должен объединять. Спорт должен быть вне политики», - отметил Улегин.