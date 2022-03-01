С 1 марта в библиотеках города стартует проект «БиблиоПродленка для вашего ребенка»

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БиблиоПродленка - это отличная возможность для ребенка с пользой провести время после школы: переключить внимание, отдохнуть, узнать много нового. В библиоПродленке оставить своего ребенка после школы может каждый родитель. Организованное досуговое и развивающее пространство в библиотеке позволит детям в комфортной обстановке пополнить свои знания, реализовать творческие желания, развить определенные умения и навыки, проявить личностные качества, обрести новых друзей. Участие в библиопродленке бесплатное.В настоящее время завершается формирование списка и графика работы библиотек, участвующих в проекте.Информацию можно уточнить по телефону: 29-05-84