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В Саратовской области прошел «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту в музыке

Новости


24 февраля 2022 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика в РФ» в дистанционном формате прошел Урок цифры на тему «Цифровое искусство: музыка и IT».

За последние десятилетия музыкальная индустрия претерпела колоссальные изменения и до настоящего времени находится в постоянном развитии, теперь трудно представить музыкальное пространство без применения современных технологий. Красочные интерактивные тренажеры, размещенные на сайте урокцифры.рф, помогли учащимся 1 – 11 классов школ области погрузиться в мир музыки и увидеть, как цифровые инструменты широко используются в создании и распознавании музыкальных композиций.

Какие существуют алгоритмы выстраивания музыки? Как создаются популярные песни? Какую роль функцию выполняет компьютер и электронные эффекты в современной музыке? Какую роль играют цифровые технологии в музыке? На эти и многие другие вопросы отвечали спикеры мероприятия: перед ребятами выступал первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков, академический руководитель школьных программ компании «Яндекс» Александр Паволоцкий, начальник центра по информационно-техническому обеспечению Областного института развития образования Антон Прахов.

Всего в мероприятии, посвящённом применению цифровых инструментов в музыкальной культуре, приняли участие более 1000 обучающихся 9-11 классов из 290 школ 30 муниципальных районов области.