Одним из пользователей Yappy стал Рамзан Кадыров

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Рамзан Кадыров очень часто проводит прямые эфиры в социальных сетях, являясь их активным пользователем. Например, свыше 9 млн подписчиков насчитывает только его аккаунт в Instagram.Российская платформа Yappy эффективно развивается, о чем свидетельствует появление в сервисе медийных личностей и известных руководителей. С момента открытия приложения всего за несколько месяцев его скачали свыше 1 млн раз, и ежедневно устанавливают Yappy все больше ярких политических фигур и популярных инфлюенсеров. Создатели сервиса ожидают всплеск интереса к Yappy.Платформа привлекает интуитивно понятным интерфейсом и возможностью в одно касание подключаться к совместным проектам. Так, все этапы создания контента – обсуждение сценария ролика, его редакцию и публикацию – можно осуществить в специальной медиа-комнате. Это в значительной степени сокращает время, требуемое для продакшена, и позволяет радовать уникальным контентом подписчиков намного гораздо чаще.Как известно, доступ пользователям на платформах iOS и Android к новой социальной сети Yappy для создания и просмотра коллабов открыт 29 ноября 2021 года.