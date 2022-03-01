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Синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя

Новости
Синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя

В преддверии весенне-летнего сезона автомобильные эксперты сервиса Pitstop.expert подготовили дайджест рекомендаций по правильной эксплуатации автомобиля и его обслуживанию.

О том, зачем регулярно проверять давление в шинах и нужна ли их обкатка, о новом премиальном бренде моторных масел TANECO, нюансах законопроекта об отмене техосмотра – в нашем материале.

Следуйте рекомендациям автопроизводителя

Руководство пользователя от завода-производителя – самая полезная книга для автовладельца. Здесь содержится вся необходимая информация: какой тип масла выбрать и как часто его нужно менять, сроки планового обслуживания, когда подлежат замене воздушный и топливный фильтры, тормозные диски, ремень ГРМ и другие параметры. Безусловно.

Качественное масло – залог «здоровья» двигателя

Сегодня на рынке представлено огромное количество моторных масел. Мы рекомендуем отдавать предпочтение крупным производителях, т.к. в это случае есть гарантии надежности и качества продукта. При выборе типа масла – минеральное, полусинтетическое и синтетическое – ознакомьтесь с руководством пользователя авто. Там указаны все необходимые параметры.

Из последних интересных новинок к покупке можно рассмотреть моторные масла TANECO. Они обладают высокими показателями качества, что подтверждено тестированием в независимой лаборатории в Германии. Отлаженная технологическая цепочка от производства до выпуска смазочных материалов и их фасовки позволяет контролировать качество продукции на каждом этапе. Технология выпуска канистр включает в себя три уровни защиты, что гарантирует оригинальность и безопасность товара: фольга на горловине, вплавляемая этикетка и термо маркировка. Среди преимуществ новинки: высокая температура вспышки (выше +230 ℃), низкая температура застывая (до -40 ℃), высокий индекс вязкости масел (не ниже 140) и другие.

Выбираем моторное масло – смотрим на этикетку

При выборе моторного масло следует учитывать не только рекомендации автопроизводителя, но и условия эксплуатации. Во-первых, климат, где и как будет использоваться авто. Для южных широт, для которых характерны высокие температуры, оптимально подойдет масло с маркировкой 5W-40 – оно останется достаточно вязким даже при +40 ℃. Масло с этими же параметрами вязкости подойдет к эксплуатации в крупных городах, в условиях, когда часто приходится стоять в пробках, а двигателю – нагреваться. Например, синтетическое масло TANECO Premium Ultra Synth (класс вязкости: SAE 5W-30, 5W-40). За счет оптимальной вязкости и современного модификатора трения обеспечивает плавную работу двигателя и высокий показатель топливной экономии, максимальную защиту мотора от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок, специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар.

Во-вторых, не мало важен и стиль управления. Водителям, предпочитающим скорость и резкое вождение, рекомендуется отдать предпочтение маслам с маркировками 10W-40, 10W-60. Для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации, например, – синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth. Масло обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя благодаря снижению трения и наличию в составе сложных эфиров (эстеров), уверенную эксплуатацию мотора при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости, а также сохранение чистоты деталей двигателя благодаря отсутствию отложений и запасу моющих свойств.

Регулярно проверяйте давление в шинах

Необходимо контролировать этот параметр хотя бы один раз в месяц. От давления зависит безопасность в дороге, износостойкость шин и сохранение их свойств. Так, недостаточно накачанные шины ведут к ухудшению управляемости автомобиля. При этом они быстрее изнашиваются, теряют шипы, а также увеличивают расход топлива. Перекачанные – слишком жесткие. Это ведет к низкому уровню сцепления с дорогой, увеличивается шум при езде.

Разные шины на одну ось устанавливать нельзя

Это прописано в ПДД. При этом на переднюю и заднюю оси шины с разным протектором ставить можно. Но есть условия. Так, все установленные шины должны быть одинаковой сезонности. В случае с зимними – либо шипованными, либо нешипованными. Рисунок протектора напрямую влияет на сцепление с дорогой, то есть разные шины покажут себя по-разному в заносе и на больших скоростях.

Правильно храните шины

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить эксплуатационный ресурс ваших шин между сезонами. Перед хранением их следует очистить от грязи. Допустимые колебания температуры при хранении – от -30 до +35 °С. Шины на дисках рекомендуется хранить горизонтально или в подвешенном состоянии, шины без дисков – только вертикально (на стеллажах, в поддонах или на полу). Поверхность места хранения должна быть ровной, без острых ребер. Каждый месяц их следует переворачивать, меняя зону опоры. Храните шины в сухом и вентилируемом месте на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. На открытом воздухе хранить шины можно, но не более одного месяца, укрыв их от осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Обязательно проводить обкатку новых шин

Бытует мнение, что в обкатке нуждаются только зимние шипованные шины. Это не так. Любой новый комплект следует эксплуатировать в щадящем режиме первые сотни километров. Если говорить про летние модели, то – избегайте резких торможений и быстрых разгонов не менее чем 100 км пробега. Это обеспечит вашим шинам в будущем хорошее сцепление и оптимальную реакцию на повороты руля.

Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям

Профессиональные сервисные мастерские, оригинальные запчасти, плановое прохождение ТО – вот, на чем нельзя экономить. Ведь от того в каком состоянии автомобиль зависит не только ваша безопасность и ваших пассажиров, но и остальных участников движения.

Обязательный техосмотр отменен

В конце 2021 года президент подписал законопроект об отмене техосмотра. Нововведение в первую очередь коснется собственников личных легковых авто и мотоциклов, с даты изготовление которых прошло меньше четырех лет. При этом транспорт должен использоваться исключительно в личных целях: владельцы не должны с его помощью предоставлять коммерческие услуги, или использовать его в служебных целях.
Для остальных категорий – ТО остается обязательным. Кроме этого, с 1 марта 2022 года вступит в силу закон о штрафе в размере 2 тысячи рублей за езду без диагностической карты (исключение – личные автомобили и мотоциклы в рамках нового законопроекта об отмене техосмотра).

В 2021 году АЗС «Татнефть» запустила инструмент «PitStop: персональная консультация». Профессиональные консультанты в режиме онлайн помогают автолюбителям подобрать оригинальные запчасти, моторные масла, диски, шины и другие автокомпоненты для ремонта и ТО, а также сделать заказ, предоставляют информацию по преимуществам топливных карт и отвечают на интересующие вопросы по обслуживанию автомобиля. Заказ, оформленный через сервис Pitstop.expert, можно получить на выбранной АЗС. В ассортименте — свыше 1,5 миллиона позиций для машин различного класса и производства. Сервис доступен в более чем 100 АЗС «Татнефть» в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других регионах.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2022-02-22-eksperty-o-podgotovke-k-sezonu-motornyh-maslah-taneco-i-obkatke-letnih-shin/