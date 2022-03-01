Эксперты обсудили тему информационного сопровождения деятельности ОДКБ

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Мероприятие состоялось в смешанном онлайн- и оффлайн-формате 18 февраля 2022 года на площадке Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.Спикеры заседания из России и Кыргызстана проанализировали эволюцию развития Договора о коллективной безопасности, цели и задачи участников, трансформацию ДКБ в ОДКБ, а также формирование институциональной и правовой основы организации. Активно обсуждалась тема информационного сопровождения деятельности ОДКБ. Участники встречи проявили солидарность в оценке миротворческой деятельности ОДКБ и заявили о том, что следует последовательно адаптировать инструменты и законодательную основу ОДКБ к существующим реалиям регионального комплекса безопасности в Центральной Азии.Российским экспертом была выдвинута инициатива об активизации информационной и аналитической работы всех стран-участниц по поддержке деятельности ОДКБ и наращивании противодействия информационным искажениям и фальсификации информации о миротворчестве ОДКБ в западных медиаресурсах.